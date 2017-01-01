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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, vatandaşın, 'mesele memleket meselesiyle gerisi teferruat' dediğini belirterek, "Onun için göreceksiniz Türkiye'den gümbür gümbür 'evet' çıkacak." dedi.

Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen "evet" mitinginde, evet safında vatanını, milletini, devletini, bayrağını sevenlerin, hayırcıların safında, 15 Temmuz'da memleketi büyük bir felakete sürüklemek isteyen ancak milletin kahramanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesaretiyle bertaraf edilen FETÖ'nün olduğunu söyledi.

DEAŞ'ı Avrupa'nın kurduğunu, silahı vererek insanları birbirine kırdırmanın amaçlandığını aktaran Eroğlu, onların da 'hayır' dediğini dile getirdi.

"Özellikle PKK'nın, FETÖ'nün ve Avrupa'nın 'hayır' demesinden uyanmadınız mı? Uyanın artık. Uyanmayan Şuhutlular artık siz de uyanın. 18 maddelik anayasa değişikliği devletimizin bekası içindir. Türkiye'nin geleceği istiklali ve istikbali içindir. Başka bir şey değil." ifadelerini kullanan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu sistemin değişmesi için yüzlerce sebep var. Millet meseleyi kavradı. Vatandaş, 'mesele memleket meselesiyse gerisi teferruat' diyor. Onun için göreceksiniz Türkiye'den gümbür gümbür 'evet' çıkacak. Sistemin artık miladı doldu. Yeni sistemle Türkiye'nin önü açılsın. Güçlü büyük Türkiye, bu sistemle kurulsun istiyoruz. Türkiye'nin düşmanları çok fazla. Bu coğrafyada eğer ayakta kalmak, gönül coğrafyamıza sahip olmak istiyorsak, bu anayasa değişikliğinde gümbür gümbür sandıklar patlatırcasına 'evet' çıkması lazım. Kılıçdaroğlu ve ekibinin Afyonkarahisar'da, Şuhut'ta bir tek çivisi var mı? Geçmiş dönemde de oldu mu? Rabbime ne kadar şükretsem az 600 dev tesisi İstanbul'da, İstanbullulara kazandırdım."















