15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

14. Türkiye Hemofili Kongresi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:38

ANTALYA (AA) - Hemofili Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, "Hemofiliyle ilgili önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli değişiklikler olacak. Değişik tedavilere hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Hemofili Federasyonu ile Türkiye Hemofili Derneğince Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "14. Türkiye Hemofili Kongresi" kapsamında "Dünya Hemofili Günü Forumu" yapıldı. Foruma katılan hemofili hastaları ve yakınları, uzmanlara soru sorma imkanı buldu.

Kongre Eş Başkanı da olan Prof. Dr. Kavaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Kavaklı, "200'den fazla hemofili hastası ve yakını, 135 hekim ve 40 hemşirenin katılımıyla çok başarılı bir kongre oldu. Hemofiliyle ilgili önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli değişiklikler olacak. Gerçekleşecek değişiklikler bu kongrede ele alındı. Değişik tedavilere hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Hemofili Derneği Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar ise kongrede hastalığın nedenleri ve ortaya çıkmasının ardından neler yapılacağı konusunun tartışıldığını kaydetti.

Hastaların, gelecekteki tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Zülfikar, "Hemofili hastalığında en önemli konulardan biri ilaç tedavi yöntemlerinin eksik olması. Çok şükür ülkemizde bu tedavi ürünlerinin tamamı var. Yeni yeni geliştirilen ürünler var, onlar da lisans aşamasında." dedi.

İLGİLİ HABERLER
AYSİAD'dan Pamukkalehaber'e hizmet ödülü
YEREL

AYSİAD'DAN PAMUKKALEHABER'E HİZMET ÖDÜLÜ
Başkan Türel, Şarampol Caddesinde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TÜREL, ŞARAMPOL CADDESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Çavuşoğlu'ndan, Almanya'ya &quot;Yenikapı&quot; daveti
YEREL

ÇAVUŞOĞLU'NDAN, ALMANYA'YA "YENİKAPI" DAVETİ

CHP'nin bazı mahalle temsilcilikleri ve seçim otobüsleri boyandı
YEREL

CHP'NİN BAZI MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ VE SEÇİM OTOBÜSLERİ BOYANDI
Uğur Okullarından 'Uğurlu Kübistler' resim sergisi
YEREL

UĞUR OKULLARINDAN 'UĞURLU KÜBİSTLER' RESİM SERGİSİ
Manavgat Belediyesi THM Topluluğu Korosundan konser
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ THM TOPLULUĞU KOROSUNDAN KONSER
Muratpaşa Yaşlıevi'nde masallar heybeden çıkıyor
YEREL

MURATPAŞA YAŞLIEVİ'NDE MASALLAR HEYBEDEN ÇIKIYOR
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU:
Antalya'da kuyumcu cinayetinde 3 tutuklama
YEREL

ANTALYA'DA KUYUMCU CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA
&quot;Türkiye'nin üniter yapısını kimseye bozdurmayız&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI KİMSEYE BOZDURMAYIZ"

&quot;Türkiye, Avrupa'nın emniyet sibobudur&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EMNİYET SİBOBUDUR"
13. Ulusal Fotoğraf Yarışması
YEREL

13. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
Korkuteli'de Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu
YEREL

KORKUTELİ'DE ENGELLİ AİLELER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KURULDU
Öğrenciler'den Huzurevi ziyareti
YEREL

ÖĞRENCİLER'DEN HUZUREVİ ZİYARETİ
Alanya'da terör operasyonu
YEREL

ALANYA'DA TERÖR OPERASYONU
Antalya'ya hayvan borsası kuruluyor
YEREL

ANTALYA'YA HAYVAN BORSASI KURULUYOR
Kutlu Doğum'da &quot;Hz. Peygamber ve Güven Toplumu&quot; işlenecek
YEREL

KUTLU DOĞUM'DA "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" İŞLENECEK
&quot;Rusya'dan çok sayıda turisti Antalya'da ağırlayacağız&quot;
YEREL

"RUSYA'DAN ÇOK SAYIDA TURİSTİ ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"
Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ LOKUM VE LİMONATA DAĞITTI
Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

ANTALYA'DA 1 MİLYON 636 BİN 742 SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Başkan Türel'den sandık çağrısı
YEREL

BAŞKAN TÜREL'DEN SANDIK ÇAĞRISI
AEDAŞ halk oylamasında kesintisiz enerji için sahada
YEREL

AEDAŞ HALK OYLAMASINDA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA
Masa tenisi: Türkiye Üniversiteler Şampiyonası
YEREL

MASA TENİSİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ŞAMPİYONASI
Başkan Uysal: &quot;Parti seçmiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "PARTİ SEÇMİYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 4 Ortalığı karıştıran sözler