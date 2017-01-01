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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki çifte kadın cinayeti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:38

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde öldürülen iki kadının kaldıkları evi zanlılara söylediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Başak Mahallesi'nde üç çocuk annesi Senem B. (31) ile akrabası, bir çocuk annesi Zeliha S'nin (20) arazide öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kadınların Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerini zanlılara söylediği ileri sürülen ve döner dükkanı işlettiği belirtilen O.C'yi (35) savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen O.C, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Şüphelinin, bir süre ilişki yaşadığı ileri sürülen Senem B'nin başka bir erkekle görüşmeye başlaması üzerine "intikam almak" amacıyla kadının yerini ailesine söylediği iddia edildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 10 Nisan'da Doğan B. (19), cezaevinde bulunan amcası A.B'nin eşi Senem B. ile arkadaşı Zeliha S'yi öldürdüğünü belirterek polise teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında zanlı Doğan B, kardeşi O.B, babası Davut B, dedesi Hikmet B. ile amcaları Yahya B. ve Savaş B. çıkarıldıkmarı mahkemece tutuklanmıştı.

Ön otopsi raporunda, Senem B'nin ateşli silahla, Zeliha S'nin ise beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü belirlenmişti.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini kesinlikle reddediyoruz. Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir.&quot;
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ. EYALET MODELİ ÖNERİLERİNİ KESİNLİKLE GEÇMİŞTE REDDETTİK, BUGÜN DE BÖYLE BİR ÖNERİ GELİRSE, BÖYLE BİR TARTIŞMA YAPILIRSA BUNU REDDECEĞİMİZİ, BUNUN TÜRKİYE İÇİN DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLMADIĞINI SÜREKLİ OLARAK SÖYLÜYORUZ, ALTINI ÇİZİYORUZ. TÜRKİYE'NİN ÜNİTER DEVLET YAPISININ KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR. TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN HEDEFİDİR."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik.&quot;
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN EYALET SİSTEMİNİ ÖNERENLERİN YAPTIĞI İŞİN DOĞRU OLDUĞUNU İFADE ETMEDİK. HER ZAMAN EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDENLERİN, EYALET ÖNERİSİNDE BULUNANLARIN ÖNERİLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİK. TÜRKİYE'NİN NE YÖNETİM MODELİ AÇISINDAN, NE İDARİ YAPISI AÇISINDAN NE DE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN EYALET ÖNERİLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GETİRİSİ OLMAYACAĞINI, HATTA ZARARI OLACAĞINI İFADE ETTİK."
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