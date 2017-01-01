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Batman'daki sağanak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:42
Batman'daki sağanak

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde, sağanak dolayısıyla ulaşıma kapanan 47 köy yolundan 30'u açıldı.

Sason ilçesinde 2 gün etkili olan sağanak sonucu ulaşıma kapanan 47 köy yolu için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla 30 köy yolu yeniden ulaşıma açılırken, 17 köy yolu için çalışmalar sürüyor.

Yağışların hayatı olumsuz etkilemesi üzerine Vali Ahmet Deniz'in talimatıyla İl Özel İdaresi bünyesinde kriz masası oluşturulduğunu belirten AK Partili İl Genel Meclisi Üyesi Yılmaz Çakar, özel idare ekiplerinin araç takviyesiyle yolların büyük çoğunluğunun tekrar ulaşıma açıldığını kaydetti.

Çakar, "Diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. En kısa sürede bu yollar da ulaşıma açılacak. Gerekli duyarlılığı gösterip ilçemize her türlü desteği verdikleri için Vali Deniz'e, İl Özel İdaresi Sekreteri Abdulkadir Özer ve Kaymakamımız Ökkeş Beyaz'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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