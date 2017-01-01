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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Çoruh Nehri'ne düşen köpekleri itfaiye kurtardı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:22
Çoruh Nehri'ne düşen köpekleri itfaiye kurtardı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, düştükleri Çoruh Nehri'ndeki çakıl birikintisinde mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt Belediyesi Zabıta İhbar Hattı'nı arayan vatandaşlar, 3 köpeğin düştükleri Çoruh Nehri'ndeki çakıl birikintisinde mahsur kaldığını bildirdi.

Harekete geçen itfaiye ekipleri, Çoruh Nehri'nin kıyısından uzattıkları itfaiye merdiveni ile köpeklerin bulunduğu alana ulaştı. Ekipler, buradaki köpeklerden birini alarak kıyıya getirdi.

Daha ileriye kaçan diğer köpekleri almak için bir itfaiye görevlisi beline halat bağlayarak suya girdi. Köpeklerden ikincisi de vücuduna bağlanan halatın, Çoruh Nehri üzerindeki Taş Köprü'den itfaiye görevlilerince çekilmesiyle kurtarıldı.

İtfaiye görevlilerinin kendisine doğru geldiğini gören üçüncü köpek ise koşarak uzaklaştı. Köpek, yaklaşık 500 metre ilerden kıyıya çıktı.

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