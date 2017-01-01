Şehit binbaşının baba ocağında yas var

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UŞAK (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçuruma düşerek şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un, Uşak ve Isparta'daki evlerinde yas var.

Şehidin annesi Muazzez Şenol'un Uşak'ta yaşadığı Atatürk Mahallesi'ndeki evine oğlunun şehit olduğu haberinin ulaşmasının ardından 4 katlı apartmana Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından fenalık geçiren şehit annesi Muazzez Şenol'a sağlık ekipleri müdahalede etti.

Uşak Valisi Ahmet Okur, Jandarma Alay Komutanı Albay Nedim Selbusu, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile birlikte şehit binbaşının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Okur, ziyaretin ardından üzüntüsünü dile getirirken, birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Şehidin kardeşi Fetuh Şenol, eve asılan bayrakları öperek uzun süre gözyaşı döktü.

- Isparta'daki evine bayraklar asıldı

Şehit Şenol'un, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki evine de Türk bayrakları asıldı.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Albay Selçuk Emirdağ ve Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, şehit Kürşad Selim Şenol'un eşi Sümeyde Şenol'a şehadet haberini verdi.



Şehidin eşi ve 2 çocuğu daha sonra Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait araçla Uşak'a hareket etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki 3 askerin saat 05.40 civarında bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan düştüğü, 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin hafif yaralandığı bildirilmişti.