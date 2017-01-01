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Bakan Çavuşoğlu, yerleşik Ruslarla buluştu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:56

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana sürecini işletmeye devam edeceğiz. Siyasi çözüm için daha kararlı olacağız. Çünkü Türkiye ve Rusya birlikte olursa, sadece ikili ilişkileri geliştirmez, bölgesel sorunların çözülmesine de katkı sağlar." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde bazı mahallelerde esnaf ziyaretinde bulunarak, istek ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Çavuşoğlu, Atatürk Caddesi'nde CHP İlçe Başkanlığı tarafından kurulan "Hayır Masası"nı ziyaret ederek, partililerle tokalaştı.

Ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odasına gelen Çavuşoğlu, ilçede ikamet eden Ruslarla bir araya geldi. Yöresel kıyafetli Rus çocukları, Bakan Çavuşoğlu'nu tam buğdaydan yapılan ve Rusya'da özel konukların karşılandığı "Karavay" ekmeğiyle karşıladı. Rusça selam vererek, sohbet eden Çavuşoğlu, tuzlu ekmekten tadarak, fotoğraf çektirdi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Rusya ile ilişkileri eski günlere döndürdüklerini, üzücü hadiseden ders alarak daha da güçlendireceklerini söyledi.

Türk Akımı Projesi, Akkuyu gibi Rusya ile büyük projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, diğer alanlarda da ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Suriye'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, siyasi çözüm konusunda en kararlı çalışan iki ülkenin Rusya ve Türkiye olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Özellikle son altı aydır çabalarımız, Suriye'de bazı olumlu gelişmeler sağladı. Astana sürecini işletmeye devam edeceğiz. Siyasi çözüm için daha kararlı olacağız. Çünkü Türkiye ve Rusya birlikte olursa, sadece ikili ilişkileri geliştirmez, bölgesel sorunların çözülmesine de katkı sağlar." dedi.

- Ruslara çifte vatandaşlık çalışması

Çavuşoğlu, çok daha fazla Rus misafiri Alanya ve Antalya'da ağırlamak istediklerini belirterek, charter seferlerinde de bir sıkıntı olmadığını söyledi. Rus sigorta şirketinin Rus vatandaşlarının Türkiye'de ve Antalya'da tedavisiyle ilgili de çalışma yaptığını aktaran Çavuşoğlu, Antalya'da ilk kez düzenledikleri sağlık ve spor turizminde, 20 bin Rus vatandaşın tedavisiyle ilgili anlaşma yaptığını ifade etti.

Rus vatandaşlara yönelik çifte vatandaşlık konusunda Türkiye'nin yasalarında sıkıntı olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bütün ülke vatandaşlarına çifte vatandaşlık verebiliyoruz. Rusya'nın bazı vatandaşlık başvurularında şartları var ama biz bunu inşallah ileride Rus dostlarımızla görüşerek çözeriz. Rus vatandaşlarımızın kimlikle Türkiye'ye gelebilmesini arzu ediyoruz. Üzücü hadiseden önce de birkaç defa görüşmemiz olmuştu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ukrayna ile pasaportsuz giriş için protokol imzaladıklarını ve bu yaz Ukraynalıların pasaportsuz, kimlikle Türkiye'ye gelebileceğini, Gürcistan ile de bunu başardıklarını anlattı. Çavuşoğlu, Rusya ile de kimlikle girişi için müzakereleri başlattıklarını ve bunu da başaracaklarına inandığını dile getirdi.

Güçlü Türkiye'nin hiç kimseye zararı olmayacağını, bölgesine faydası olacağına işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Batı, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın ve Türkiye'nin içişlerine karışmayı çok sevdiğini, yıllara dayanan hastalıklarını yenemediğini ifade etti.

- "Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmemizden rahatsızlık duyuyorlar"

Söz konusu ülkelerin, kendilerini tüm ülkelerin üzerinde, adeta "patronu" gibi gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Bu ülkeler bu alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar. Avrupa'da 5 milyon vatandaşımızın olmasına rağmen, biz o ülkelerin seçimlerinde taraf tutmuyoruz. Ayrıca, Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmemizden de rahatsızlık duyuyorlar. " dedi.

Ne Türkiye ne Rusya ne de başka ülke topraklarında teröristlerin olmaması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, terörün herkes için tehdit olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Terörizm insanlık suçudur. Biz terörle mücadele konusunda Rusya ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Uzmanlarımız daha sık bir araya gelmeye başladı." ifadesini kullandı.

- "Üçüncü ülkelerin ilişkilerimize karışmalarından hoşlanmıyorum"

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Türkiye'deki güzel gelişmeleri takip ettiklerini, turizm, eğitim sektöründe güzel gelişmelerin farkında olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkısıyla bunların gerçekleştirildiğini anlatan Gündüz, Alanya'ya üniversiteler, hastaneler açıldığını, Gazipaşa Havalimanı'nın da ulaşım ve turizm açısından önemli olduğunu belirtti.

Herkes için önemli bir havalimanı açıldığını ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Yarın bütün Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığı kazanmış Rus vatandaşlarımız seçimini yapacak. Ben kendi seçimimi yaptım, evet diyorum. Türkiye'yi güçlü ve gelişmiş görmek istiyorum. Evet şimdi de bizi koruyan ve bize bakan yönetimimizin devam etmesini, güçlü olmasını istiyorum. Üçüncü ülkelerin Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere karışmalarından hoşlanmıyorum. Türkiye'nin geleceği ve bizim çocuklarımızın bu ülkedeki güzel geleceği için evet oyu vereceğim."




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