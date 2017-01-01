15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kiraz, üreticisinin yüzünü güldürecek

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:02
Kiraz, üreticisinin yüzünü güldürecek

MANİSA (AA) - Şehzadeler Ziraat Odası Başkan Vekili Ziya Özel, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesinin en az 150 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Don olayı yaşanmaması üreticilerimizin yüzünü güldürdü." dedi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege bölgesinde ilk kiraz hasadının Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesinde yapıldığını ve ürünün, kilogramı 250 liradan satıldığını söyledi.

Kiraz üreticilerinin 2 yıldır don olayı ve yağış nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özel, bu yıl don olayı olmadığı için yüksek rekolte beklediklerini belirtti. Özel, "Bölgemizde bu yıl kiraz rekoltesinin en az 150 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Don olayı yaşanmaması kiraz üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Geçen yıl kiraz, tüccar tarafından 8-10 liradan alınmıştı. Bu yıl da en az 10-15 lira arasında fiyat beklentimiz var." diye konuştu.

Özel, bu yıl mahalle içindeki küçük dükkanlarda tüccarlar tarafından alım yapılmayacağını, alışverişlerin, açılacak Şehzadeler Belediyesi Kiraz Alım Merkezi'nde olacağını kaydetti.

Kiraz üreticisi İlyas Coşkuner de yüksek rekolte beklentisi içinde olduklarını, ürünlerinin kilogram başına en az 10 liradan satılacağını düşündüğünü söyledi.


İLGİLİ HABERLER
AK Parti'li Baybatur engelli vatandaşı sevindirdi
YEREL

AK PARTİ'Lİ BAYBATUR ENGELLİ VATANDAŞI SEVİNDİRDİ
Ekmek parası için her gün 20 kilometre yürüyor
YEREL

EKMEK PARASI İÇİN HER GÜN 20 KİLOMETRE YÜRÜYOR
Alaşehir parkları yeşilleniyor
YEREL

ALAŞEHİR PARKLARI YEŞİLLENİYOR
Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti
YEREL

MİNİK PİYANİSTLERDEN BAŞKAN KAYDA'YA KONSER DAVETİ
Otomobilin çarptığı yaya kanala düşerek öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA KANALA DÜŞEREK ÖLDÜ
Yunuskent'te yedeklerin beklediği gün geldi
YEREL

YUNUSKENT'TE YEDEKLERİN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ
Organlarıyla 6 kişiye umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA 6 KİŞİYE UMUT OLDU
Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Manisa'da mahalle yollarında hummalı çalışma
YEREL

MANİSA'DA MAHALLE YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
AK Parti'li Baybatur'dan Sarıgöl'de referandum çalışması
YEREL

AK PARTİ'Lİ BAYBATUR'DAN SARIGÖL'DE REFERANDUM ÇALIŞMASI
172'nci yıla 172 öğrencili turnuva
YEREL

172'NCİ YILA 172 ÖĞRENCİLİ TURNUVA
Turgutlu HackWithMvp'17'ye ev sahipliği yapacak
YEREL

TURGUTLU HACKWİTHMVP'17'YE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Sergilerin yeni adresi Forum Magnesia
YEREL

SERGİLERİN YENİ ADRESİ FORUM MAGNESİA
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 100 KİŞİ 23 NİSAN'DA İŞBAŞI YAPACAK
Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 500 METRELİK DERE ÇALIŞMASI
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu
YEREL

YUNUSEMRE'DE ERKEN 23 NİSAN COŞKUSU
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri
YEREL

KULALI ESNAFTAN 'EVET' ŞİİRİ
İmar planları için teknolojik adım
YEREL

İMAR PLANLARI İÇİN TEKNOLOJİK ADIM
Çocuklar &quot;Hayvan Çiftliği&quot; ile eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR "HAYVAN ÇİFTLİĞİ" İLE EĞLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

 1
  • 2 'Havuz başındayım'
  • 3 Bakın nereliymiş...
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?