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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Kaçak sigaralarla yakalanan zanlılardan "Haberimiz yok" savunması

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:09
Kaçak sigaralarla yakalanan zanlılardan "Haberimiz yok" savunması

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde tırda yapılan aramada 24 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli araçtaki sigaralardan haberlerinin olmadığını iddia etti.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.N'nin kullandığı 52 A 57910 plakalı demir yüklü tırı kuzey çevre yolunda durdurdu.

Polis, B.N'nin şüpheli hareketleri üzerine aracı güvenli alana çekerek inceleme başlattı.

Erzurum Gümrük Müdürlüğü görevlileri gözetiminde yapılan aramada 52 A 58010 plakalı dorsedeki naylon poşetlerde 24 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü B.N. ve arkadaşı A.A.M. gözaltına alındı.

Polisin, "Bunları nereden getiriyorsunuz? Bu sigaralar kimin?" şeklindeki sorusu üzerine B.N, sigaraların kendilerine ait olmadığını, tırın mühürlü şekilde kendilerine yolda teslim edildiğini öne sürdü.

B.N, "Biz önce Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldik. Burada 3-4 saat dinlendik. Bizi aradılar ve 'Gelin, araçtaki malı boşaltacağız.' dediler. Biz şoförüz, yola çıktık, gidiyorduk. Bu sigaraları kim buraya koymuş, bilmiyoruz, haberimiz yok." şeklinde savunma yaptı.

Benzer şekilde ifade veren A.A.M. ile B.N, emniyete götürüldü.

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