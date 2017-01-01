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Fındıkla ilgili açıklamalar üreticileri sevindirdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:20

ORDU (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in fındıkla ilgili açıklamaları, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, Kurtulmuş ve Çelik'in açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Fındık üreticilerinin beklediği müjdenin sonunda geldiğini belirten Soydan, "Üreticilerimiz adına hükümetimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Üreticilerin, istikrarsız fiyat nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Soydan, "Özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Toprak Mahsülleri Ofisi kanalıyla fındık alacakları yönündeki açıklamalarını çok önemsiyoruz. 'Fındığa müdahale oldu.' diyebiliriz. Bundan sonra üreticilerimizin istikrarsız bir piyasa yaşamasını beklemiyoruz." diye konuştu.

Soydan, yeni sezona devletin gücünü yanlarında hissederek gireceklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde üreticilerimiz ciddi şekilde rahatlayacak, mağduriyeti giderilecektir. Fındık üreticilerini yalnız bırakmayan Sayın Kurtulmuş ile Sayın Çelik'e çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da daha önce fındık dosyası hazırlayıp ilgili bakanlara sunduklarını söyledi. Bugün bu çalışmalarının meyvesini aldıklarını dile getiren Akarsu, "Açıklamalar fındık üreticilerini rahatlattı. İnşallah evinde fındığını bekleten üreticilerimiz daha iyi fiyattan ürünlerini satacak. Bu hem üreticileri hem de piyasayı memnun edecek. Çünkü tüccarlar da düşük fiyat nedeniyle mağdur olmuştu." dedi.

- İş dünyası da memnun

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, iş dünyasının da Kurtulmuş ve Çelik'in açıklamalarıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde oda olarak kendisine rapor sunduklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Gerek Sayın Kurtulmuş gerekse Sayın Çelik'in açıklamaları son derece önemlidir. Fındık, bölge halkımızın neredeyse tek geçim kaynağı. Böylesine önemli bir ürüne hükümetimiz tarafından sahip çıkılması iş dünyasını da memnun etmiştir. Satılan fındık piyasayı hareketlendirecek, tıkanan piyasanın önünün açılmasını sağlayacaktır. Üyelerimizin çoğunu fındık tüccarı ve manavlar oluşturuyor. Dolayısıyla fındık sektörünün yeniden hareketlenmesi iş dünyasına fazlasıyla yarayacaktır."


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