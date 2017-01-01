15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da terör operasyonu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:30
Ağrı'da terör operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen zanlının evinin yakınında, toprağa gömülü 12 el yapımı patlayıcı ve bir miktar C-4 patlayıcı, torpil ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Badişan Mahallesi'ndeki evinde terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen M.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede zanlının evine operasyon düzenleyen ekipler, M.U'yu bulamayınca çevrede araştırma yaptı.

Araştırma sonucu zanlının evinin yaklaşık 300 metre uzağındaki kavaklık arazide toprağa gömülü, 3'ü büyük mutfak tüpünün amonyum nitratla güçlendirilmesiyle, 9'u ise çakmak gazı tüpüyle hazırlanan 12 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Jandarma aynı alanda yoğunlaştırdığı araştırmada, el yapımı patlayıcı hazırlanmasında kullanılan 10 metal parça tesir malzemesi, 3 akü, bin metre elektrik kablosu, 55 dolu çakmak gazı tüpü, 785 torpil, 8 pil, 20 gram C-4 tipi patlayıcı madde, 3 tomografi öncesi alınan ilaç, 2 makas, 5 yapıştırıcı, 13 işçi eldiveni, 2 koli bandı, birer megafon, pamuk ve makara naylon iplik gibi malzemeler ele geçirdi.

Operasyon esnasında çevrede şüpheli hareketlerde bulunan Y.U. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma, kaçan M.U'yu yakalamak için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Dereye düşen çocuk boğuldu
YEREL

DEREYE DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU
Tutak'ta sel
YEREL

TUTAK'TA SEL
Milletvekili Gökçe Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ GÖKÇE AĞRI'NIN KURTULUŞUYLA İLGİLİ MESAJ YAYINLADI
Kemal Atmaca: Neden 'Evet' demek istediğimizi anlayacaksınız
YEREL

KEMAL ATMACA: NEDEN 'EVET' DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAYACAKSINIZ
Kaymakam Özderin korucularla yemekte bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ÖZDERİN KORUCULARLA YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Taşlıçay'da kardeşlik, barış ve birlik aşısı bulundu
YEREL

TAŞLIÇAY'DA KARDEŞLİK, BARIŞ VE BİRLİK AŞISI BULUNDU
Ağrı'da sağanak etkili oldu
YEREL

AĞRI'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ağrı'da seyyar manav
YEREL

AĞRI'DA SEYYAR MANAV
Ağrı'da &quot;Yeni Türkiye Yeni Gelecek&quot; Konferansı
YEREL

AĞRI'DA "YENİ TÜRKİYE YENİ GELECEK" KONFERANSI
Ağrı'da çörek otu yağı
YEREL

AĞRI'DA ÇÖREK OTU YAĞI
Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği
YEREL

AĞRI'DA İSTİHDAMDA MİLLİ SEFERBERLİĞİ
Ağrı'nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILIŞININ 99'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı
YEREL

AĞRI BELEDİYESİ 500 SPORCUYA MALZEME DAĞITTI
Soylu, &quot;Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz&quot;
YEREL

SOYLU, "CANINIZI SEVİYORSANIZ KANDİL'DEN SIVIŞIN, YAKINDA TEPENİZE İNECEĞİZ"
Ağrı'da ikinci elde piyasalar durgun
YEREL

AĞRI'DA İKİNCİ ELDE PİYASALAR DURGUN
Rektör Prof. Dr. Karabulut Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemelerde bulundu
YEREL

REKTÖR PROF. DR. KARABULUT MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

 1
  • 2 'Havuz başındayım'
  • 3 Bakın nereliymiş...
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?