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ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı İl Başkanlığınca "Mesele Memleket Şampiyonluğa Evet" yürüyüşü düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek "evet" sloganlarıyla yürüdü.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, yürüyüşün ardından meydanda düzenlenen etkinlikte, halk oylaması sürecinde gösterilen emeklerin karşılığını yarın alacaklarını söyledi.

Çalışmaların, her vatandaş oyunu kullanana kadar devam edeceğini anlatan Dinç, "Haçlı sürülerinin ellerinde ne varsa, her şeyleriyle üzerimize geldiği şu günlerde bizler bir kardeşimizi bile 'evet' için ikna edinceye kadar koşturmaya mecburuz. Bu, tarihi bir sorumluluktur. Çünkü tarihi yeniden yazıyoruz. Geleceği yeniden kuruyoruz. Bunların en önemli eşiği yarınki sandıktır. Sadece anayasa maddeleri değişmiyor, büyük bir birlikteliğe hep beraber yelken açıyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Celal Kaman da Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Halkın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi verdiği mücadeleye değinen Kaman, "Meydanlarda 25 binin üzerinde vatandaşımızla omuz omuza hainleri bekledik. Bizim için 15 Temmuz çok önemliydi. Yaklaşık 60 gündür teşkilatımızla 16 Nisan'a hazırlandık. Yarın akşam sandıkları 'evet' ile patlatarak şampiyon olacağımıza inancım sonsuzdur." diye konuştu.

Yürüyüşe, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu ile vatandaşlar katıldı.