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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta tarihi eser operasyonu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:47

TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Ü'nün, Osmanlı dönemine ait tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Artova ilçesi Uğrak köyü yakınlarında E.Ü'nün kullandığı aracı durdurdu. Araçtaki aramada 19 parça tarihi eser bulundu.

Gözaltına alınan E.Ü. ile araçtaki 2 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen eserler, Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


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