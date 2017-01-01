15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:06


Salon: Giresun 19 Eylül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 19, Ledo 25, Enes Berkay Taşkıran, Emircan Koşut 2, Metin Türen 3, Doğuş Özdemiroğlu 11, Gill 10, Ivanov 16

Galatasaray Odeabank: McCollum 22, Micov 8, Tyus 9, Schilb 13, Ege Arar, Daye 9, Sinan Güler 12, Diebler 5, Göksenin Köksal 11

1. Periyot: 22-28

Devre: 51-50

3. Periyot: 67-70


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 89-86 yendi.

Karşılaşmaya üç sayılık atışla önde başlayan Galatasaray Odeabank karşısında Yeşilgiresun Belediyespor, 5. dakikada Ledo'nun sayısıyla öne geçti: 13-09. Bu dakikadan sonra konuk ekip üst üste üç sayılık atışlar bularak periyodu 28-22 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor 17. dakikada Ledo ile eşitliği yakaladı (41-41) ve Ivanov'un sayılarıyla öne geçti: 49-48. Galatasaray Odeabank'ın üstünlüğü tekrar yakalama çabaları sonuçsuz kalınca ev sahibi takım devreye 51-50 önde girdi.

Üçüncü çeyreğinden başında Galatasaray Odeabank Daye'nin üç sayılık atışıyla üstünlüğü ele aldı. Konuk ekip, bu periyodu Yeşilgiresun Belediyespor karşısında 67-70 önde kapattı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde Yeşilgiresun Belediyespor 33. dakikada Ledo'nun basketiyle (75-73) öne geçti. Konuk ekip 37. dakikada McCollum'un sayısıyla tekrar üstünlüğü yakaladı: 81-78. Galatasaray Odeabank maçtan 86-89 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Yeşilgiresun Belediyespor'dan Ledo olurken, Galatasaray Odeabank oyuncusu McCollum ise 22 sayı üretti.


İLGİLİ HABERLER
Emniyetten referandum güvenliği
YEREL

EMNİYETTEN REFERANDUM GÜVENLİĞİ
Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturmaları
YEREL

GİRESUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMALARI
Başbakan Yardımcısı Canikli:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ:
Başbakan Yardımcısı Canikli:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ:
Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

GİRESUN'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar
FUTBOL

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

 1
  • 2 'Havuz başındayım'
  • 3 Bakın nereliymiş...
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?