Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceklerini belirterek, "Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz." dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas Paşabahçe Mesire Alanı'nda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Oda üyelerinin sorunlarını dinleyen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Ortaokulu bitirenler artık Çıraklık Eğitim Merkezi'nde olmak kaydıyla haftada bir gün eğitim merkezinde, kalan günlerde iş yerlerinde olabilecek ancak bu bir günün, iki güne çıkmasını isteyenler de var. Bu evlatlarımıza asgari ücretin üçte birini, ikisini de devlet ödüyor. Dolayısıyla biraz daha devletin katkısı arttırıldı. Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz. Çünkü meslek eğitimi, çıraklık eğitimi bunun bir aşması. Meslek eğitimi, memleket meselesi."

Yılmaz, Berberler Odası'nın hafta sonu tatili ve KDV ile ilgili taleplerini, yetkili bakanlara aktaracağını ifade ederek, "İnanıyorum ki makul olanlar yapılıyor. Bazen bir değişiklik yapıyorsun ama herkes istiyor. Başkalarına emsal olacaksa o da bakacak, hesabına kitabına, ona göre karar verecek ama emsal olmayacaksa çok özel bir durumsa Maliye Bakanı Naci Ağbal, muhakkak ki 'evet' diyecektir." diye konuştu.

Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ile Paşabahçe Mesire Alanı ve Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nda devam eden çalışmaları inceledi.

Ardından otomobil satış ofisinin açılış törenine katılan Yılmaz, Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli gelir bakımından dünyada 16'ncı, satın alma gücü bakımından da 14'üncü sırada yer aldığını belirten Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"IMF'nin hazırladığı rakamlarla bugün itibarıyla Türkiye, İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Arjantin, Hollanda ve Güney Afrika'dan milli geliri bakımından daha önde. Allah nasip ederse 2030'da da İtalya, İspanya, Kanada'nın önünde olacağız. 2050 yansımasında ise Fransa'nın önüne geçiyoruz, diğerlerinin önüne geçtiğimiz gibi. Türkiye, geçen yıl 2,9 büyüdü. Avrupa ülkelerinin böyle bir büyüme rakamı var mı? Yok. Türkiye, ateş çemberinde olmasına rağmen bu büyümeyi yakaladı. Avrupa Birliği'nin ortalama büyümesi bizim büyüme rakamımızın hemen hemen yarısı kadar. Ekonomide sıkıntılar var ama umut var, çok daha iyi noktalar da var. Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlamak için biraz geriye çıkıp, bakmak lazım. Bu birlikle, beraberlikle, kardeşlikle, ortak çalışmakla Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdik. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim ederse birlikle hareket edersek hiç şüpheniz olmasın bu IMF'nin hazırlamış olduğu 2030 sıralamasını da yakalarız, 2050'deki sıralamayı da yakalarız. Bu hesaplamalar yapılırken Türkiye'nin imkanlarına, potansiyeline bakılıyor. Nedir en büyük sermayesi? Beşeri sermayesidir. Çok güçlü bir beşeri sermayemiz var."

İsmet Yılmaz, konuşmasının ardından iş yerinin açılışını yaptı.







