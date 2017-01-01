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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de "ByLock" operasyonu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:11

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 eski kamu personeli yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "ByLock" programı kullandıkları iddiasıyla daha önce kurumlarından ihraç edilen eski kamu personeli S.K, Y.B. ve R.A. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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