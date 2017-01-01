15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dereye düşen çocuk boğuldu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:21

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, evlerinin yakınındaki dereye düşen 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Bulutpınar köyünde yaşayan Duru çiftinin oğlu Abdullah Duru (3), öğlen saatlerinde evlerinin yakınındaki derenin kenarında oynarken suya düştü.

Çocuklarının evde olmadığını fark eden Süleyman ve Hüsna Duru çifti, çocuklarının bulunması için köylülerle birlikte aramaya başladı.

Derede yaptıkları aramada 3 yaşındaki Abdullah'ın cansız bedeni, evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu.

Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan Abdullah Duru'nun cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU

Tutak'ta sel
YEREL

TUTAK'TA SEL
Milletvekili Gökçe Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı
YEREL

MİLLETVEKİLİ GÖKÇE AĞRI'NIN KURTULUŞUYLA İLGİLİ MESAJ YAYINLADI
Kemal Atmaca: Neden 'Evet' demek istediğimizi anlayacaksınız
YEREL

KEMAL ATMACA: NEDEN 'EVET' DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAYACAKSINIZ
Kaymakam Özderin korucularla yemekte bir araya geldi
YEREL

KAYMAKAM ÖZDERİN KORUCULARLA YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Taşlıçay'da kardeşlik, barış ve birlik aşısı bulundu
YEREL

TAŞLIÇAY'DA KARDEŞLİK, BARIŞ VE BİRLİK AŞISI BULUNDU
Ağrı'da sağanak etkili oldu
YEREL

AĞRI'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Ağrı'da seyyar manav
YEREL

AĞRI'DA SEYYAR MANAV
Ağrı'da &quot;Yeni Türkiye Yeni Gelecek&quot; Konferansı
YEREL

AĞRI'DA "YENİ TÜRKİYE YENİ GELECEK" KONFERANSI
Ağrı'da çörek otu yağı
YEREL

AĞRI'DA ÇÖREK OTU YAĞI
Ağrı'da İstihdamda Milli Seferberliği
YEREL

AĞRI'DA İSTİHDAMDA MİLLİ SEFERBERLİĞİ
Ağrı'nın Patnos ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILIŞININ 99'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Ağrı Belediyesi 500 sporcuya malzeme dağıttı
YEREL

AĞRI BELEDİYESİ 500 SPORCUYA MALZEME DAĞITTI
Soylu, &quot;Canınızı seviyorsanız Kandil'den sıvışın, yakında tepenize ineceğiz&quot;
YEREL

SOYLU, "CANINIZI SEVİYORSANIZ KANDİL'DEN SIVIŞIN, YAKINDA TEPENİZE İNECEĞİZ"
Ağrı'da ikinci elde piyasalar durgun
YEREL

AĞRI'DA İKİNCİ ELDE PİYASALAR DURGUN
Rektör Prof. Dr. Karabulut Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemelerde bulundu
YEREL

REKTÖR PROF. DR. KARABULUT MERKEZİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA LABORATUVARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
EN ÇOK OKUNANLAR
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

REFERANDUM İLE İLGİLİ HER ŞEY! NEYİ, NEREDE, NASIL OYLAYACAĞIZ?

1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 'Havuz başındayım'
  • 4 Bakın nereliymiş...