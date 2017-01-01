Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Murat Biricik, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
Muratbey Uşak: Auguste 8, Berent Kavaklıoğlu 3, Berkay Candan 9, Harrison 20, Freimanis 7, Özcan Sürücü, Vasiliauskas 8, Görkem Sönmez, Hakan Demirel 17, Ibekwe 5, McKissic 11
Best Balıkesir: Melih Yıldız, Kelley 15, James 22, Nichols 9, Dorsey 10, Ümit Sonkol, Andrews 13, Mertcan Sonkol, Ali Erdoğan 3, Pastal, Ofoegbu 8, Murat Kozan
1. Periyot: 22-21
Devre: 45-38
3. Periyot: 66-64
5 faulle çıkanlar: 39.35 Ibekwe (Muratbey Uşak), 35.52 Nichols (Best Balıkesir)
UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Muratbey Uşak, sahasında Best Balıkesir'i 88-80 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Best Balıkesir, ilk 5 dakikasını 12-5 önde geçti. İlerleyen dakikalarda pota altında etkili oyunuyla aradaki farkı kapatan Muratbey Uşak ilk periyodu 22-21 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında Best Balıkesir sayı üretmekte zorlanırken, Muratbey Uşak aradaki sayı farkını açmaya çalıştı. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 15. dakikasını 35-30 önde geçti. Best Balıkesir James ve Kelley ile sayı üretmeye çalışırken, Muratbey Uşak devre arasına da 7 sayı farkla 45-38 üstün girdi.
Üçüncü periyotta pota altından skor bulmaya çalışan rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Muratbey Uşak, 25. dakikasını 59-53 önde geçtiği çeyreği 66-64 üstün bitirdi.
Muratbey Uşak, son periyotta üstünlüğünü sürdürdü ve rakibini 88-80 mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Best Balıkesir adına 22 sayı kaydeden James oldu.
Muratbey Uşak oyuncuları, karşılaşma öncesi sahaya Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yılı dolayısıyla "Birlikle Güvenli Yarınlara" yazılı pankartla çıktı.