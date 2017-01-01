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Van'daki terör saldırısı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:36
Van'daki terör saldırısı

VAN (AA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, Çatak ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın ailesine taziyede bulundu.

Vali Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile dün Çatak ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Sancar'ın yakınlarına taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül tarafından karşılanan Taşyapan, taziyede yaptığı konuşmada, şehidin acısına ortak olmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Şehitlerimiz bu toprakların mührüdür. Buraların bizim vatanımız olduğunun ayrılmaz parçasıdır" diyen Taşyapan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz terörle mücadele etmektedir. Terörle mücadele konusunda devletimiz tüm kararlılığıyla bu mücadeleyi sürdürmektedir. Buradaki kararlılığımızla teröre destek veren, bizzat onların içinde olanların en çetin şekilde karşısındayız. Devletinin milletinin yanında olan vatandaşlarımıza devletin merhameti şefkati çoktur. İnşallah bunlar bu döktükleri kanda boğulacaklardır. Bunların kökünü askerimiz, polisimiz, kahraman korucularımızla beraber inşallah kazıyacağız. Buralar bizim huzur, güven içerisinde, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağımız güzel topraklar olacaktır."

Beşir Atalay ise şehitlerin eşlerinin, çocuklarının ve ailesinin devlete emanet olduğunu dile getirdi.

Birlik ve bütünlüğü her şeyin üstünde gördüklerini ifade eden Atalay, "Kendi evladımız kadar her şehidimize üzülüyoruz. Burada sorumluluk hepimize düşüyor. Devletimiz görevini yapıyor. Askerlerimiz polislerimiz korucularımız bizim huzurumuz için çalışıyor." dedi.

Taşyapan ve beraberindekiler daha sonra dünkü saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Mehmet Şipal’in evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, 18 Ağustos 2016'da Bitlis'te şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Talha Musap Salçuk'un evine giderek şehidin babası İskan Salçuk'a "Şehadet belgesi” ve "Hizmet anısı plaketi" takdim etti.

Van'ın Çatak ilçesinde dün, PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu güvenlik korucusu Kasım Sancar ve Astsubay Sinan Babacan şehit olmuştu.



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