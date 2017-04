KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye Cumhuriyeti bugün 14 yıl öncesine göre çok daha güçlüdür. Eğer istikrar sağlanırsa, istikrar kalıcı olursa Türkiye Cumhuriyeti inanın çok daha güçlü olacak. Onun için cumhuriyetin güçlü olmasını isteyenler 'evet' desin." dedi.

Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Işık, yarın gerçekleştirilecek halk oylaması sonucun "evet" çıkması halinde Türkiye'de çift başlılığın ortadan kalkacağını ve milletin hükümeti sandıkta doğrudan seçeceğini söyledi.

Türkiye'nin istikrarı sağladığı dönemlerde en az yüzde 5 büyüme yakaladığını belirten Işık, anayasa değişikliğiyle artık istikrarın sandıkta sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Işık, birilerinin çift başlılığı ortadan kaldırmayı ve halkın sandıkta istikrarı sağlamasını hiç konuşmadığını dile getirerek, "Türkiye güçlü olursa cumhuriyet güçlü olur. 14 seneden önceki Türkiye'nin itibarıyla şu andaki Türkiye'nin itibarı bir mi?" diye konuştu.

Önceki gün ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in davetlisi olarak Washington'a gittiğini ve başta Suriye olmak üzere önemli konuları görüştüklerine dikkati çeken Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamd olsun Türkiye'nin itibarı çok güçlü. Siz Türkiye'yi büyütürseniz, geliştirirseniz cumhuriyet çok daha güçlü olur. Türkiye Cumhuriyeti bugün 14 yıl öncesine göre çok daha güçlüdür. Eğer istikrar sağlanırsa istikrar kalıcı olursa Türkiye Cumhuriyeti inanın çok daha güçlü olacak. Onun için cumhuriyetin güçlü olmasını isteyenler 'evet' desin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olmasını isteyenler 'evet' desin ama istikrarsızlıkla kaosla sıkıntıyla Türkiye zaman kaybetsin isteyenler varsa onlar kendileri bilir."

Bakan Işık, CHP'nin anayasa değişikliğini diktatörlük ve rejim değişikliği olarak sunmaya çalıştığını aktararak, "CHP neden bu kadar 'hayır' için canhıraş çalışıyor? Bu sistemde iktidar olmak için yüzde 50 oy gerekiyor. Kılıçdaroğlu 7 defa seçime girmiş, hiçbirinde yüzde 25'i bulamamış, yüzde 50'yi nasıl bulsun. Kılıçdaroğlu'nun derdinin ne olduğunu biliyoruz. Onun derdi, 7 defadır yüzde 25'e çıkamayan bir genel başkanın yüzde 50'ye çıkması artık hayal ötesi bir şey." ifadelerini kullandı.

- "Avrupa'daki bazı siyasetçi ve ülkeler 'hayır' için uğraşıyor"

Avrupada'daki siyasetçi ve ülkelerin de Türkiye'deki referandumda "hayır" çıkması için bütün güçleriyle uğraştıklarını vurgulayan Işık, şunları söyledi:

"Onun da cevabı basit. Şu an Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Almanya'nın nüfusu 82 milyon ama 2050 yılında Türkiye'nin nüfusu yapılan hesaplamaya göre yaklaşık 97-98 milyona çıkıyor. Yani yuvarlak rakam 100 milyon. Buna mukabil Almanya'nın nüfusu 70 milyona düşüyor. Şimdi soruyorum, yarın siz sandıkta güçlü şekilde 'evet' derseniz ve hükümet sistemi değişirse Türkiye'de istikrar artık sandıkta sağlanırsa ve Türkiye her 5 senede bir seçime gider de güçlü bir büyüme yakalarsa 2050'ye gelmeden ekonomik olarak da Türkiye Almanya'yı geçiyor. Şimdi bu birilerinin uykusunu kaçırır mı? Birilerini rahatsız eder mi? Birileri 'Ya biz bu Türkiye'yi nasıl durdururuz.' diye gece gündüz düşünmeye sevk eder mi? Biz bunu anlayışla karşılarız ama ya içimizdekilerin bu şekilde düşünmesini nasıl izah edeceğiz?"

Işık, kendisini bu topraklara ait hisseden hiç kimsenin Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olmaması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye büyüsün, ülkemiz yükselsin, çocuklarımız çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşasın. Bunu kim istemez? İnsanları korkutmaya gerek yok. Türkiye şimdiye kadar hiçbir diktatöre izin vermedi. Bundan sonra da kim olursa olsun hiçbir diktatöre izin vermez ama burada bir uyarıyı da yapmak durumundayız. Bu ülkede ne zaman halkına güvenen, halkından destek alan kararlı bir lider varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi ona diktatör demekten hiç çekinmedi." şeklinde konuştu.

"Artık Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin, artık çocuklarımız birbiriyle uğraşan kendi enerjisini içinde harcayan bir Türkiye'de yaşamasın. Bunun yerine daha güçlü, daha istikrarlı, her gün büyüyen, her gün gelişen, her gün kalkınan bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz." diyen Işık, bundan dolayı tüm Türkiye'ye çağrılarının yarın sandıkta bu değişimi başlatmaları olduğunu sözlerine ekledi.