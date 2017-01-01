Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Tek adam nerede biliyor musunuz? CHP'nin başında. Yedi seçim kaybetti CHP'nin genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu, hala orada oturuyor." dedi.

Bakan Kılıç, Asarcık ilçesi ile baba ocağı olan İlkadım ilçesinin Ataköy Mahallesi'nde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Halk oylamasında herkesi sandıklara giderek oy kullanmaya davet eden Kılıç, oy verme işleminden sonra ise sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

Halk oylamasının bir seçim değil, Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine götürecek yolun açılmasının vesilesi olacağına işaret eden Kılıç, "hayır" diyenlerin neye "hayır" dediklerini bilmediklerini, onlara en güzel cevabın sandıklarda verileceğini belirtti.

Çiftlik Caddesi'ndeki yürüyüş sırasında CHP'nin "hayır" seçim bürosunu ziyaret ettiğini vurgulayan Kılıç, "Onlarla da sohbet ettim. İnanıyorum ki içerideki kişilerin çoğu 'evet' verecek. Biliyorsunuz, İstanbul'da da Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mart'taki muhteşem Samsun mitingine gelmeden önce orada hayırcıları ziyaret etti, 15 dakika sohbet etti. Emin olun, o çadırdakilerin yarısından fazlası şu anda 'evet' verecek ama söyleyemiyorlar." ifadesini kullandı.

Bakan Kılıç, millete yalan yanlış bilgi verilerek kafalarının karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu diyor ki 'Son 15 yıldır sizinle kim uğraştı ki siz böyle bir değişiklik yapıyorsunuz?' Sayın Kılıçdaroğlu, sen herhalde bu ülkede yaşamıyordun. 15 Temmuz gecesi de Atatürk Havalimanı'nda tanklar yolları kapatmışken ne hikmetse Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman o tanklar çekildi. Gördünüz değil mi görüntüleri. Biz burada meydanlarda milletimizle beraberken, Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini öldürmeye gelen ölüm mangalarının arasından İstanbul'a gelip de milletiyle kucaklaşırken, Sayın Kılıçdaroğlu önüne çıkan tanklar artık kim, neyle konuştuysa çekildi, aradan çekildi gitti. Bunun açıklamasını yapması lazım. Bu milletten özür dilmesi lazım."

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerini eleştiren Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Soyadı Bozkurt ama kendi mankurt. Çıkmış ne diyor? 'Evet' verenleri İzmir'den denize dökecekmiş. Bunlar yeni şeyler değil. Millete karşı olan aralarındaki mesafe. Samsun'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1919'da istiklal ve istikbal mücadelesini başlattığında kime karşı başlattı? Bu ülkeye, bu milletin geleceğine, devletine kast etmeye kalkanlara. Bu ülkenin vatandaşlarıyla bir olarak, beraber olarak Samsun'dan başlayan süreç sonunda İzmir'den kimi denize döktü bu millet? Bu ülkenin düşmanlarını. Kafası eksik olan arkadaş sen bu milleti nasıl olur da denize dökmekle tehdit edersin? Zihniyette bozukluk var."

Bakan Kılıç, CHP'nin "Tek adam" eleştirileriyle ilgili, şunları kaydetti:

"Neymiş diktatör. Yazıklar olsun size. Siz gelip de fikrinizi her yerde söylüyor musunuz? Söylüyorsunuz. Konuşuyor musunuz? Konuşuyorsunuz. Gazetelerde yazıyor musunuz? Yazıyorsunuz. İnternet sitelerinde yazıyor musunuz? Yazıyorsunuz. Kişisel haklarımızı ihlal ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Doğru olmayan şeyler yazıyor musunuz? Yazıyorsunuz. İftira atıyor musunuz? Atıyorsunuz. Hakaret ediyor musunuz? Onu da yapıyorsunuz. Sen bunların hepsini yazıyorsun, çiziyorsun, mahkemenin dışında, hukukun dışında bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Hani diktatörlük vardı bu memlekette, hani tek adamlık vardı? Tek adam nerede biliyor musunuz? CHP'nin başında. Yedi seçim kaybetti CHP'nin genel başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu, hala orada oturuyor."



