Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bazı ziyaretlerde bulundu.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Rus vatandaşlarla buluşmasının ardından, Atatürk Caddesi üzerinde bir restoranın açılışını yaptı.

Kurdeleyi keserek, iş yerinin hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni eden Çavuşoğlu, iş yeri çalışanları ve ustalarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra, aynı cadde üzerinde bir lokantada Doğu ve Güneydoğu Anadolu İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, anayasa değişikliğinin önemini anlattı.

Çavuşoğlu, terörle mücadelede kararlı olduklarını ve dağlarda inlerine gömdüklerini belirterek, Türkiye'nin istikrarı için yeni anayasanın önemli olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Seyithan Altındağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derneklerinin çalışmalarını aktardı.







