15 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. ...

15 Nisan 2017 Cumartesi, 18:16
İçişleri Bakanı Soylu: "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor."
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