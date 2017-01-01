Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupasını aldı

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BURSA (AA) - Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u sahasındaki rövanş mücadelesinde 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her iki takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti.

Bakan Müezzinoğlu, daha sonra şampiyonluk kupasını Bursa Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanı İpek Soroğlu'na verdi. Bursa temsilcisinin teknik heyet ve oyuncuları, törenin ardından şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.

Bu arada basın mensuplarının oylarıyla maçın en değerli oyuncusu seçilen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Özge Kırdar da ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.



