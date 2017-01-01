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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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"Türkiye için Evet" yürüyüşü

15 Nisan 2017 Cumartesi, 18:32

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de düzenlenen "Türkiye için Evet" yürüyüşüne katıldı.

Ticaret Meslek Lisesi önünde toplanan partililer, Düzce Belediyesi Mehter Takımı ve yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Cumhuriyet Halk Partisi önünde kurulu bulunan 'Hayır' standının önünden geçen Bakan Özlü, buradakileri selamladı.

Anıtpark Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Özlü, yarın yapılacak halk oylamasının Türkiye için önemli olduğuna değindi.

Teşkilatların bu süreçte yoğun mesai harcadığını anlatan Özlü, "Çok çalıştık, çok uğraştık yolun sonuna geldik. Şimdi söz de karar da milletin. Yarın inşallah milletimiz güzel bir karar verecek. Bu süreçte teşkilatımızın değerli mensupları çok gayret sarf ettiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın akşam çok güzel bir sonucu hep birlikte kutlayacağız. Düzce her zaman en doğrusunu yapan bir şehirdir, yarın da en güzelini yapacaktır." diye konuştu.

Yürüyüşe, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ile Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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