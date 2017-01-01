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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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"Batılı ülkeden FETÖ'cüleri savunmaları için para gönderildi"

15 Nisan 2017 Cumartesi, 18:37

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz." dedi.

Soylu, Atatürk, Hürriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin siyasi tarihinde yaşananları ve mevcut sistemin yol açtığı sorunları anlattı.

Kendisine verilen görevlere ilişkin bilgi aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Sizden aldığımız bu emaneti namusumuzla, onurumuzla, sizin cesaretinizle, ortaya koyduğunuz kararlılıkla, sizin o 'dik oynama' anlayışınızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Neyimiz varsa... Cesaretimiz varsa sizdendir, güçlü adımlar atıyorsak o da sizdendir Trabzon. Terörle mücadele eden ülkedeki kardeşlerinizden bir tanesiyim. Bu ülkede terörle mücadelenin çok zor olduğunu sizlerde biliyorsunuz çünkü dört bir koldan bu ülkeye saldırıyorlar, dört bir koldan bu ülkeye diz çökertmek istiyorlar. PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, DHKP-C'si... Daha yeni, Almanya Sayın Cumhurbaşkanımıza izin vermemişti değil mi konuşması için. Bugün PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticilerinden bir tanesi Mustafa Karasu, Hamburg'da bir üniversiteye bağlanıyor ve diyor ki 'Hayır vereceksiniz, hayır vermek zorundasınız ki PKK kazansın.' Açık söylüyorlar, net söylüyorlar."

Bakan Soylu, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakkında da bilgi vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir Batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor. Ey Türkiye, nasıl yedi düvel İstiklal mücadelesinde ve Çanakkale’de üzerimize gelmişse bugün de üzerimize geliyor ama nafile Türk milleti ayaktadır."

(Sürecek)

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İçişleri Bakanı Soylu: &quot;Bu sabah İçişleri Bakanlığına gittiğimde önüme bir ihbar geldi. Hem de bütün detaylarıyla birlikte. İhbar ne biliyor musunuz? Bu ülkede FETÖ'den dolayı tutuklanan hakim ve savcılarla alakalı. Bir hukuk bürosuna, bizim dost diye bildiğimiz bir batılı ülke külliyatlı bir para gönderiyor ve diyor ki 'Bunları siz savunacaksınız. Burada gördüğünüz eksiklikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bildireceksiniz ve ondan sonra da biz gereğini yerine getireceğiz.' Sözleşme yapıyorlar. Bunu, o hukuk bürosundaki bir vatansever avukat, 'Bu ülkeye ihanettir, bu topraklarımıza ihanettir, bu memleketimize ihanettir' diye bize bildiriyor. Sözleşmeleriyle, bütün detaylarıyla beraber bildiriyor.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "BU SABAH İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA GİTTİĞİMDE ÖNÜME BİR İHBAR GELDİ. HEM DE BÜTÜN DETAYLARIYLA BİRLİKTE. İHBAR NE BİLİYOR MUSUNUZ? BU ÜLKEDE FETÖ'DEN DOLAYI TUTUKLANAN HAKİM VE SAVCILARLA ALAKALI. BİR HUKUK BÜROSUNA, BİZİM DOST DİYE BİLDİĞİMİZ BİR BATILI ÜLKE KÜLLİYATLI BİR PARA GÖNDERİYOR VE DİYOR Kİ 'BUNLARI SİZ SAVUNACAKSINIZ. BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BİLDİRECEKSİNİZ VE ONDAN SONRA DA BİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ.' SÖZLEŞME YAPIYORLAR. BUNU, O HUKUK BÜROSUNDAKİ BİR VATANSEVER AVUKAT, 'BU ÜLKEYE İHANETTİR, BU TOPRAKLARIMIZA İHANETTİR, BU MEMLEKETİMİZE İHANETTİR' DİYE BİZE BİLDİRİYOR. SÖZLEŞMELERİYLE, BÜTÜN DETAYLARIYLA BERABER BİLDİRİYOR."
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