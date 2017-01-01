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SAKARYA (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta AK Parti tarafından "Türkiye için Evet" yürüyüşü düzenlendi.

Adapazarı Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Çark Caddesi boyunca ellerinde Türk bayrağı ve 'evet' yazılı pankartlarla sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı partililer meşale yaktı.

Yürüyüşe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Mustafa İsen, Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

- Zonguldak'taki "Türkiye için Evet" yürüyüşü

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek vatandaşlara karanfil dağıttı. Yürüyüş sırasında CHP'nin standına uğrayan ve buradakilere karanfil dağıtan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, kendisine ikram edilen 'hayır' lokmasından tattı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, referandum sürecinin sonuna gelindiğini ve yarın milletin istediğinin olacağını söyledi.

Ülkenin 17 Nisan sabahına güzel şekilde uyanacağını ifade eden Tosun, "İstikrarının, ekonomisinin, sosyal hayatının canlı olduğunu ve insanların yüzünün güldüğü bir Türkiye'de hep beraber uyanacağız." diye konuştu.

Tosun, iki aydır sahada çalışmalar yaptıklarını belirterek, "İnşallah bunun mükafatını alacağız. Yarın herkesin sandıklara gidip oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu çok önemli. Katılım ne kadar fazla olursa, demokrasi şöleni de o kadar iyi olur. CHP'nin standına uğradık. Onlar da lokma dağıtıyorlarmış. 'Hayır' dedikleri lokmadan sayın vekilimle birer tane aldık. Biz de kendilerine karanfillerimizi verdik. Demokrasini güzelliği bu. İnşallah pazar günü ülke güzel bir sonuca ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır da yarın son sözü halkın söyleyeceğini vurgulayarak, "Büyük bir oranda 'evet' çıkacağına inanıyorum. Ancak 'hayır' oyu veren insanlar da bizim insanımızdır. Herkesi pazartesi gününden itibaren yeni hükümet sistemimizle birlikte kucaklayacağız. Yeni hükümet sisteminde istikrar olacaktır, ülkenin önü açılacaktır ve ülkemiz daha hızlı kalkınacaktır. İnanın bunun ülkemize faydası olduğu gibi çevremizdeki ülkelere de faydası olacaktır. Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar, ayrılıktan düşmanlarımız faydalanır." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.