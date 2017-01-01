Basketbolda maçın ardından

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Ligi'nin 26. haftasında evinde Galatasaray Odeabank'a 89-86 mağlup olan Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Sezon boyunca bazı maçları bu şekilde kaybettik." dedi.

Trifunovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı iki takım oyuncularını da kutladı.

Sezon başından bu yana bu tarz bazı mağlubiyetler aldıklarına dikkati çeken Trifunovic, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Sezon boyunca bazı maçları bu şekilde kaybettik. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bazı şeyler vardır, değiştirebilirsiniz. Bazı şeyler vardır, değiştiremezsiniz." ifadelerini kullandı.





- Galatasaray Odeabank cephesi





Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman da zorlanmalarına rağmen parkeden galip ayrıldıklarını söyledi.

Rakiplerinin lige renk katan ekiplerinden biri olduğunu dile getirerek, "Güzel bir maç oldu. Enes, Metin Türen, Doğuş gibi genç oyuncuları katkı veriyor. Çok da iyi yabancı oyuncuları var, özellikle 1 ve 2 numaralı oyuncular, durdurulması zor oyuncular. İki taraf da iyi mücadele etti. Zorlandık ama sonuçta kazanmayı başardık." değerlendirmesini yaptı.



