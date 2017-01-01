"Ülke olarak kurtuluş mücadelesi veriyoruz"

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AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Musa Işın, "Ülke olarak şu anda bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. İnşallah tarihte olduğu gibi o kahramanların torunları olarak biz de kurtuluşumuza, kurtuluş mücadelemize devam edeceğiz ve Allah'ın izni ile muzaffer olacağız." dedi.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Işık, Kültür ve Kongre Merkezi'nde süren yaptığı konuşmada, ülkede hiçbir zaman sömürgecilik zihniyetinin hakim olmadığını söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin hala devam ettiğini ifade eden Işık, şunları ifade etti:

"Kurtuluşumuz hala bitmiş değildir, halen devam etmektedir. Bunu hep birlikte görüyoruz. Yanı başımızdaki komşu Müslüman ülkelerde meydana gelen hadiseler, her biri birer kurtuluş mücadelesidir. Ülkemizde de çok uzağa gitmeye gerek yok. Gezi hadiseleri, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da yapılan mücadele aynı zamanda bir kurtuluş mücadelesi. Ağrı'nın ya da diğer illerimizin Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı esnasındaki kurtuluşumuz henüz bitmiş değildir. Ülke olarak şu anda bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. İnşallah tarihte olduğu gibi o kahramanların torunları olarak, biz de kurtuluşumuza, kurtuluş mücadelemize devam edeceğiz ve Allah'ın izni ile muzaffer olacağız."

Bağımsızlığın korunacağını vurgulayan Işın, "Sizin dedeleriniz ve onların akrabaları, imanları ve cesaretleri ile kahramanlık göstererek bu toprağı küffara çiğnetmediler. Bundan sonra da biz bu toprakları küffara ve emperyalistlere çiğnetmeyeceğiz. Tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi cesaretiniz ve kahramanlığınızla bağımsızlığımızı, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı ve camilerimizi koruyacağız. Bir olacağız, diri olacağız, beraber olacağız. Bunların heveslerini en yakın zamanda da kursaklarında bırakacağız." diye konuştu.

Resim ile kompozisyon yarışmasında ve kurtuluş koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince oluşturulan koronun Türk Halk Müziği'nden seçtikleri eserleri seslendirmesiyle ve televizyon programı sunucusu Bekir Develi'nin stand-up gösterisi ile son buldu.

Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Çetin ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.







