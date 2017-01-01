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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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"Bu sistemle beraber vesayet sistemi son bulacak"

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:02

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İnşallah bu sistemle beraber, vesayet sistemi son bulacak. Gümbür gümbür istediği gibi cumhurbaşkanını seçecek. Milletin dediği olacak. Çünkü biz diyoruz ki söz de karar da milletindir. Biz milletimize güveniyoruz." dedi.

Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "sevgi yürüyüşüne" katıldı.

Atatürk Caddesi’nden başlayan ve Ambar Yolu üzerinden Kurtuluş Caddesi'ni takip ederek Anıtpark önünde son bulan yürüyüşe Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun yanı sıra eşi Hatice Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Eroğlu, bir pikap üzerinden halkı selamlayarak, vatandaşlara çiçek dağıttı.

Anıtpark önünde yürüyüşe katılanlara hitap eden Eroğlu, yarın yapılacak halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçileceğini bildirdi.

Eroğlu, 13-14 yıldır AK Partiye gönül vermiş vatandaşların oyları ile yüzlerinin ak olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye çok gelişti, büyük bir güç oldu. Bu teklif ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi 30-40 yıl olsaydı, çok daha ileri noktada olacaktı. Belki bu duruma 30-40 yıl önce gelecekti. Bu sistemi değiştirmek için yani başkanlık sistemi için, liderlerin hemen hepsi arzu etti. Bu sistemin içinde oldukları için fark ettiler. Sistemin yürümediğini, ekonomik krizleri, kavgalara sebep olduğunu Türkiye’nin önünde kalkınmanın önünde engel olduğunu gördüler."

Rahmetli Adnan Menderes'in başkanlık sistemini talep ettiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Alpaslan Türkeş, başkanlık sistemi şart dedi. Akabinde Süleyman Demirel’in başkanlık sistemi üzerinde görüşmemiz gerekir, şart dediğini biliyorsunuz. Rahmetli Özal, başkanlık sistemi üzerine çalıştı. Ama ömrü yetmedi. Çünkü vesayet sistemi vardı. Millet arzu ettiğini seçemiyordu. Taki cumhurbaşkanımıza kadar. İnşallah bu sistemle beraber, vesayet sistemi son bulacak. Gümbür gümbür istediği gibi cumhurbaşkanını seçecek. Milletin dediği olacak. Çünkü biz diyoruz ki söz de karar da milletindir. Biz milletimize güveniyoruz."

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