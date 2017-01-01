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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da terör operasyonu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:03

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı Dağı'nda düzenlenen "Şehit Yalçın Üçok" operasyonunda ölü ele geçirilen bir teröristin üzerinden çıkan nota dayanarak ilçe merkezinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


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