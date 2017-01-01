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Basketbolda maçın ardından

15 Nisan 2017 Cumartesi, 19:24


UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Best Balıkesir'i 88-80 mağlup eden Muratbey Uşak'ın başantrenörü Ozan Bulkaz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bulkaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin bütün maçlarının anlamsız kalıp, tek bir maçın önemli hale geldiği karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

Maça çok iyi hazırlandıklarına dikkati çeken Bulkaz, "Çok iyi mücadele ettik, çok önemli bir galibiyet elde ettik. Uşak'ta 15 yıldır basketbol kültürü var, Allah izin verirse 50 yıl daha bunun devam etmesini istiyoruz. Bugün ve yarın galibiyetin keyfini çıkaracağız, sonra önümüzdeki maçlara hazırlanacağız." diye konuştu.

Muratbey Uşak oyuncusu Hakan Demirel ise "İki takım için de ölüm kalım maçıydı. Müsabakaya iyi başlayamadık ama daha sonra toparlandık. Galip geldiğimiz için mutluyuz, önümüzdeki maçlara bakacağız." yorumunu yaptıç


- Best Balıkesir cephesi


Best Balıkesir Başantrenörü Hakan Demir ise Uşak ekibinin haklı bir galibiyet aldığını belirtti.

Rakiplerinin iyi oynadığına değinen Demir, "Maçı hak ettiler. Her şeyin bittiği maç değil, sezon devam ediyor dört maç daha var, alınan sonuçlara göre son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Önemli bir avantajı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Best Balıkesir oyuncusu Valantin Pastal ise iki takım içinde galibiyetin çok önemli olduğu bir maç oynadıklarını anımsatarak, bundan sonra ligde kalmak için mücadele edeceklerinin altını çizdi.


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