Futbol: Hazırlık maçı

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BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor, 21 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık mazını 2-0 kazandı.

Özlüce Tesisleri'ndeki hazırlık maçına Bursaspor A Takımı, Mert Günok, Erdem Özgenç, Şamil Çınaz, İsmail Konuk, Aziz Behich, Merter Yüce, Bilal Kısa, Jorquera, Sercan Yıldırım, Del Valle ve Stancu, 11 ile çıktı.

Yeşil-beyazlı 21 yaş altı takımının ilk 11'inde ise Muhammet Şengezer, Ramazan Keskin, Muharrem Cinan, Mete Sevinç, Bilal Yıldırım, Pascal, Berkay Yıldız, Kofy, Berke Yılmaz, Mustafa Ün ve Taiwo yer aldı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan A takımının golleri, 29. dakikada İsmail Konuk ve 45. dakikada Jorquera'den geldi. 80. dakikada 21 yaş altı takımın kazandığı penaltıyı Özcan Aydın gole çeviremedi.

Öte yandan tesislere gelen AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, kulüp başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Mutlu Toplu ile bir süre görüştü.



