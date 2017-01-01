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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin ölmesi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 20:06

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta metruk evde ölü bulunan gence uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, "bonzai" adı verilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı öne sürülen Aşkın Bilge'nin (26), 4 gün önce Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'taki metruk evde ölü bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, Aşkın Bilge ile uyuşturucu kullandıkları, birbirlerine uyuşturucu temin ettikleri ve bunun ticaretini yaptıkları öne sürülen O.A, E.K, Y.K, V.A. ve M.B'yi evlerine düzenlendikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularından sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A, E.K, Y.K, ve V.A. tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'ta, 11 Nisan'da, bulunan metruk bir evde Aşkın Bilge'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin morguna kaldırılmıştı.

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