Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Saadet Partisi'ne seslenerek, "Neden şimdi CHP ile yan yana görünüyorsunuz? Neden PKK'nın uzantısı HDP ile aynı istikamete bakıyorsunuz? Bundan üzüntü duyuyorum." dedi.

AK Parti, MHP ve BBP Karabük il başkanlıkları tarafından Karabük merkez ve Yenice ilçesinde "evet" yürüyüşü düzenlendi.

Karabük merkezinde Türk bayrakları ve "evet" yazan dövizlerle gerçekleştirilen yürüyüşe, Şahin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, eski AK Parti Karabük milletvekilleri, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, MHP İl Başkanı Adem Kar, BBP İl Başkanı Mustafa Kara ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açık hava toplantısında konuşan Şahin, bugün Yenice ilçesinde düzenledikleri yürüyüşün ardından yapılan konuşmalara Saadet Partisi ilçe başkanının da katıldığını ve burada yaptığı konuşmada yarın "evet" oyu kullanacağını açıkladığını ifade etti.

Kendisine teşekkür ettiklerini ve bu toplantıda Saadet Partisi Karabük İl Başkanın da olmasını arzu ettiklerini anlatan Şahin, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,'biz de destek veriyoruz' diyebilmeliydi. Onlarla geçmişte siyaset yapmış bir kardeşiniz olarak beni ne kadar üzgü. Halk oylamasında 'evet' di̇yenleri̇ 'İzmi̇r'den denize dökeceğiz' diyen milletvekilini Saadet Partisi Konya Kadın Kolları gidip ziyaret etmiştir. Bu görüntü beni üzdü, onların eski arkadaşı olarak." diye konuştu.

- "Erbakan hoca başkanlık sistemi taraftarıydı"

Yaklaşık 2 ay kadar önce Saadet Partisi tarafından eski başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anma törenine katıldığını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti̇:

"Bu anmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet edilmişti. Kılıçdaroğlu kürsüde, 'Prof. Dr. Necmettin Erbakan başkanlık sistemine karşıydı' dedi. Yanımda oturan Oğuzhan Asiltürk ise kulağıma eğildi ve 'Erbakan hoca başkanlık sistemi taraftarıydı yalan söylüyor' dedi. Ben rahmetli Erbakan hocanın ruhunun bu işlerden haberdar olduğunu ve üzüldüğünü düşünüyorum. Çünkü bizim inancımıza göre bir kişi öldükten sonra geride bıraktığı neslin amel ve hareketleri gösterilirmiş. Eğer amel ve hareketler Allah rızasına uygunsa ölü sevindirilir, değilse sıkıntı çekermiş. Temel Bey siz Erbakan hocanın öbür dünyada, ahirette sıkıntısına yol açan bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Çünkü Erbakan hoca 1973'de Milli Selamet Partisi seçim beyannamesinde açıkça, 'başkanlık sistemi getirilecektir. Böylece devlet başkanlığı olan cumhurbaşkanlığıyla hükümet başkanlığı olan başbakanlık birleştirilecektir. Cumhurbaşkanı tek dereceli olarak halk tarafından seçilecek, böylece icraya kuvvet ve sürat sağlanacak, devlet ve millet kaynaşması da en geniş şekilde temin edilecektir' diyor. Saadet Partisi'nin üst düzey yöneticileri, siz o dönem inanıyorum ki ben Milli Selamet Partisi içindeydiniz. Karamollaoğlu, içindeydiniz. Neden şimdi CHP ile yan yana görünüyorsunuz? Neden PKK'nın uzantısı HDP ile aynı istikamete bakıyorsunuz? Bundan üzüntü duyuyorum. Ama ben Saadet Partili arkadaşlarımın yarın sandıkta Oğuzhan ağabeyimiz gibi düşündüğünü ve 'evet' di̇yeceği̇ni̇ bi̇li̇yorum."

- "Türkiye hızına hız katacak, gücüne güç katacak"

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise konuşmasında, Türkiye'nin yeni atılımlara, yeni kalkınmaya ve daha çok büyümeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bunun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gerçekleşebileceğini anlatan Ceylan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük eserimiz olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye hızına hız katacak, gücüne güç katacak. Bu yeni sistemle artık yıllardır şikayetçi olduğumuz vesayet sistemleri, darbe girişimleri tarihe kavuşacaktır." dedi.



















