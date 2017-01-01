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Tunceli'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 20:46

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensuplarınca hazırlanmış el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Pertek ilçesine bağlı Korluca köyü bölgesinde operasyon düzenlendiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Korluca köyü bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde açık arazide üzeri branda ile örtülü el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 30 litrelik bidon içerisinde bir adet küçük tüp, 4 adet büyük pil, 2 adet küçük batarya, 7,5 metre kablo, 500 gram çivi ve 2 kilogram gübre ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir."


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