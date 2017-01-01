GÜNCELLEME - Amasya'da 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi doğum yaptı.

Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Suluova Devlet Hastanesine götürülen ortaokul öğrencisi S.D.K'nin muayenesinde 9 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Doğuma alınan S.D.K, kız bebek dünyaya getirdi. S.D.K. ile bebeği, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.D.K'nin ifadesi doğrultusunda erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.Ş. (19) "cinsel istismar" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Daha sonra R.D.K'nın babası R.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ş. ile R.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Vali Salih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Işık, "Olayın öğrenildiği andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü uzmanlarınca aile ve çocukla ilgili sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan soruşturma ve inceleme başlatıldı. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." dedi.



