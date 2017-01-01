15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:49


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-mavili takım, daha sonra 21 yaş altı ekibiyle oynadığı hazırlık maçını 7-1 kazandı.

Sakatlığı süren Kerim Zengin, Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore'nin yer almadığı maçta A takım, Biliznichenko ve Tanase'nin ikişer ve Poko, Seleznov ile İlhan Depe'nin birer golüyle karşılaşmadan galip ayrıldı.


İLGİLİ HABERLER
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
TED öğrencilerinden &quot;Eski Oyuncaklarımı Satıyorum Projesi&quot;
YEREL

TED ÖĞRENCİLERİNDEN "ESKİ OYUNCAKLARIMI SATIYORUM PROJESİ"
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Karabük'teki uyuşturucu operasyonu
YEREL

KARABÜK'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kara, &quot; Hastane kuyrukları MHRS ile bitti&quot;
YEREL

KARA, " HASTANE KUYRUKLARI MHRS İLE BİTTİ"
İŞKUR'dan &quot;Engelleri Birlikte Aşalım&quot; projesi
YEREL

İŞKUR'DAN "ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM" PROJESİ
Vali Aktaş: &quot;Referandum öncesi tüm tedbirler alındı&quot;
YEREL

VALİ AKTAŞ: "REFERANDUM ÖNCESİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
EN ÇOK OKUNANLAR
A'dan Z'ye 16 Nisan referandumu: Madde madde yeni anayasa
GÜNDEM

NEYİ OYLUYORUZ?

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 'Havuz başındayım'
  • 4 Bakın nereliymiş...