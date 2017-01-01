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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım

15 Nisan 2017 Cumartesi, 22:54

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kent genelindeki belediye araçları halk oylaması nedeniyle yarın ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu talimatıyla referandum günü oy kullanacak vatandaşları belediye otobüsleri ücretsiz taşıyacak.

Konu ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Bedirhanoğlu, vatandaşların sandıkların olduğu okullara intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla yarın belediye otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verdiklerini söyledi.


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