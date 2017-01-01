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Mardin'de "huzur" uygulaması

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:09
Mardin'de "huzur" uygulaması

MARDİN (AA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Huzur 47 Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.

Kentin huzur ve asayişini sağlamak için polis ekipleri kahvehane, kafe, içkili mekan ve lokantalarda denetimlerde bulundu.

Uygulama kapsamında 66 personel 6 ekip halinde kentin 3 noktasında 43 işyerinde arama yaptı. Uygulamada, 436 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamayı yöneten İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yarın yapılacak halk oylamasının huzur ve güven ortamında yapılabilmesi için öncesinden huzur uygulaması yaptıklarını söyledi.

Söz konusu uygulamanın seçmenin hür iradesinin sandığa yansımasının temini için yaptıklarını belirten Onar, "Halk oylamasında yaşanabilecek her türlü olay ile provakatif saldırıların önlenmesi, suçluların tespiti ve yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirdik." ifade etti.

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