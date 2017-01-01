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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Dağda ağaç keserken yaralanan kişi güçlükle kurtarıldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:22

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dağlık alanda ağaç kesimi yaparken yaralanan kişi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Ortaca köyünde yaşayan Süleyman Küçük (46), köye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bin 400 rakımlı Gürgendüzü mevkisindeki dağlık alanda, ağaç kesimi yaptığı sırada odun parçalarının üzerine sıçraması sonucu boynundan ve bacağından yaralandı.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alanın girişine kadar araçlarıyla gelen ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik yolu yaya olarak devam etti.

Bölgenin karlı ve sık ağaçlarla kaplı olması nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan ekipler, aşırı kan kaybeden yaralının sevki için ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bölgeye gelen helikopterin arazinin ağaçlık ve engebeli olması nedeniyle iniş yapamaması üzerine AFAD ekipleri, yaralıyı yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar sedyeyle taşıdı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın sonunda ambulansa bindirilen Küçük, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, zaman zaman çamura saplanan kurtarma araçları ise köylüler tarafından traktörlere kurtarıldı.

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