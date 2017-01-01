16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 23:54
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da da amca çocukları arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Gümüşkolan aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Habip Gümüşkolan, Mehmet Gümüşkolan ve Cumali Gümüşkolan yaralandı.

Yaralılardan Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Cumali Gümüşkolan Mehmet Akif Devlet Hastanesine sevk edildi.

Habip ve Mehmet Gümüşkolan'ın cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Tüfekli saldırıya domatesle karşılık verdi
YEREL

TÜFEKLİ SALDIRIYA DOMATESLE KARŞILIK VERDİ
Viranşehir'de yetim çocuklar bir araya geldi
YEREL

VİRANŞEHİR'DE YETİM ÇOCUKLAR BİR ARAYA GELDİ
Sema Çiftçi kadınlarla bir araya geldi
YEREL

SEMA ÇİFTÇİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
Kayalığa sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
YEREL

KAYALIĞA SIKIŞAN KAPLUMBAĞAYI İTFAİYE KURTARDI
Vali Tuna, Suruçlu gençlerle buluştu
YEREL

VALİ TUNA, SURUÇLU GENÇLERLE BULUŞTU
Vali Tuna fuara katılan firmalara teşekkür etti
YEREL

VALİ TUNA FUARA KATILAN FİRMALARA TEŞEKKÜR ETTİ
Cumali Özkaya Şanlıurfalılarla buluştu
YEREL

CUMALİ ÖZKAYA ŞANLIURFALILARLA BULUŞTU
Şanlıurfa kitap fuarında buluştu
YEREL

ŞANLIURFA KİTAP FUARINDA BULUŞTU
Bakan Çelik Şanlıurfa'da
YEREL

BAKAN ÇELİK ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfalılar fesleğeni tercih ediyor
YEREL

ŞANLIURFALILAR FESLEĞENİ TERCİH EDİYOR
YEREL

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: &quot;Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz.&quot;
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK: "FINDIK FİYATLARIYLA İLGİLİ TEKELCİ BİR MANTIK MAALESEF ÜRETİCİLERİ MAĞDUR ETTİ. BAKANLIK OLARAK TMO BÜNYESİNDE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA FINDIK ALIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ."
Demirkol Ak Partiye katılanlara rozetlerini taktı
YEREL

DEMİRKOL AK PARTİYE KATILANLARA ROZETLERİNİ TAKTI
Belediye Başkanı Atilla AK Parti sandık görevlileri toplantısına katıldı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI ATİLLA AK PARTİ SANDIK GÖREVLİLERİ TOPLANTISINA KATILDI
Demirkol Bahçelievler esnafıyla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL BAHÇELİEVLER ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

'HAVUZ BAŞINDAYIM'

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...