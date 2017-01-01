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CHP hakkında "çocuk istismarı"şikayeti

16 Nisan 2017 Pazar, 00:10

ANTALYA (AA) - Antalya Barosu avukatlarından Mehmet Ali Başaslan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin kampanyasında siyasetten anlaması mümkün olmayan çocuklar üzerinden mesaj vererek suç işlediğini öne sürdüğü CHP hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran avukat Başaslan, CHP'nin seçim afişlerinde kullandığı "Geleceğim için hayır", "Gazi meclis kapatılmasın diye hayır' gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığı gibi, insanlara 'evet' demeleri halinde sanki geleceklerinin kararacağı mesajı verildiğini, bunun siyasetten anlamayan bir çocuk üzerinden yapılmasının da büyük talihsizlik olduğunu vurguladı.

Başaslan, suç duyurusu dilekçesinde, CHP'li yönetici ve vekillerin, 15 Temmuz darbe girişimini destekler nitelikli açıklamalar yaptığı ve darbecileri koruma adına söylemlerde bulunduklarını da iddia etti.

CHP'li yöneticilerin beyanlarında darbe girişiminin tiyatro olduğunu savunduklarını öne süren Başaslan, dilekçesinde bu söylemler üzerine darbecilerin yüreklenerek vatandaşın aklını çelmeye çalıştığına dikkati çekti.

Avukat Başaslan, CHP'li yöneticilerin Türkiye'nin ortak değerleri olan Atatürk ve İzmir marşını, seçim çalışmalarında bilerek ön plana koyduklarını belirttiği dilekçesinde şu görüşlere de yer verdi:

"Bu yolla toplum değerlerini zedeleyerek halkı kin ve nefrete teşvik etmişlerdir. Dünyanın her yerindeki demokratik ülkelerde seçimler, halkı birleştirmek ve refahını daha iyi hale getirmek için yapılır. Ancak CHP yetkilileri bu seçimi halkı ayrıştırmak ve terör örgütlerine destek vermek adına kullanmakta ve seçimi sabote etmeye çalışmışlardır."

Dilekçede, çocuk istismarı, ihmali ve çocuğun yetiştirilmesinde sorumlu olanların, bu hakkı onlara zarar verecek şekilde kullanamayacaklarını içeren "Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19,34 ve 39. maddelerine atıfta bulunuldu.

Özellikle CHP'nin referandum afişlerinde yer alan kız çocuğunun duygusal olarak istismara uğratıldığı ileri sürüldü.

Başaslan'ın CHP yönetimi hakkında yönelettiği suç isnatları ise "çocuk istismarı", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Atatürk'e hakaret", "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar", "yasama organı TBMM'ye karşı suç", "hükümete karşı suç", "darbeye teşebbüs" ve "örgüt üyeliği" olarak sıralandı.


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