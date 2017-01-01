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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'da terör operasyonu

16 Nisan 2017 Pazar, 00:15

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 2 el bombası, 3 patlayıcı düzeneği ve içine patlayıcı yerleştirilmiş 6 büyük tüp ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbarın ardından Babacan Mahallesi kırsalındaki dere yatağında arazi incelemesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme sonucunda 2 el bombası, 215 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 340 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 roketatar sevk fişeği, keskin nişancı dürbünü, sırt çantası, radyo, 2 takım terörist kıyafeti, 2 cep telefonu bataryası ile çok miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan elektronik malzeme ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca, aramalarda içine patlayıcı yerleştirilmiş toprağa gömülü 6 büyük tüp ele geçirildiği bildirildi.



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