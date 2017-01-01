16 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da kavga: 8 yaralı

16 Nisan 2017 Pazar, 01:11

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi'nde komşu olan Beyazçiçek ile Çağında aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki aileden 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

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