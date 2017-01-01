Denizli'de cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Ölen kişinin ablasını da yaralayan zanlı, jandarma tarafından yaralı olarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karahisar Mahallesi'nde Mehmet İ. ile ev arkadaşı Mustafa Gönen (52) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet İ, Gönen'i bıçakla yaraladı.

Bu sırada evde olan Gönen'in ablası Fatma Zeren, bağrışma seslerini duyunca odaya girdi. Mehmet İ'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Zeren, yaralı olarak olay yerinden kaçıp yardım istedi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Gönen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı Zeren, 112 Acil Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı Mehmet İ. ise jandarma tarafından yaralı olarak ele geçirildi.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan zanlı Mehmet İ'nin taburcu olduktan jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.