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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Şehit Binbaşı Şenol'un naaşı Uşak'a getirildi

16 Nisan 2017 Pazar, 02:40
Şehit Binbaşı Şenol'un naaşı Uşak'a getirildi

UŞAK (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçuruma düşerek şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un naaşı Uşak'a getirildi.

Askeri uçakla Uşak Havaalanı'na getirilen şehit Binbaşı Şenol'un cenazesi, ailesi, Uşak Valisi Ahmet Okur, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, Alim Tunç ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehidin naaşı indirilmeden uçağa binen annesi Muazzez Şenol, eşi Sümeyde Şenol ve yakınları bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşi Fetuh Şenol ise kardeşinin cenazesini "Kahramanım geldi." diyerek alkışlarla karşıladı.

Silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına taşınarak Uşak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Binbaşı Şenol'un cenazesi, bugün kent merkezindeki Yücetepe Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde pusu ve güvenlik için bulunan birlikteki 3 asker bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçuruma düşmüş, Binbaşı Kürşad Selim Şenol ile Uzman Çavuş Barış Döver şehit olmuş,1 asker yaralanmıştı.



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