16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 07:53

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Oylama için Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da oy kullanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Oy kullanacakları yerlerde vatandaşlar polisler tarafından üst aramaları yapılarak salonlara alındı.

Burada ehliyet ve nüfus cüzdanlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp oylarını kullandı.

Sandık görevlileri de oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.

Bölgede oy kullanma işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek.

Öte yandan oy kullanma işlemleri sırasında bazı sandıklarda yabancı gözlemciler olduğu görüldü.


İLGİLİ HABERLER
Kaçak sigaralarla yakalanan zanlılardan &quot;Haberimiz yok&quot; savunması
YEREL

KAÇAK SİGARALARLA YAKALANAN ZANLILARDAN "HABERİMİZ YOK" SAVUNMASI
Aydemir: Milli irade iman kalasıdır
YEREL

AYDEMİR: MİLLİ İRADE İMAN KALASIDIR
Aydemir Şeker Fabrikası çalışanlarıyla buluştu
YEREL

AYDEMİR ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARIYLA BULUŞTU
İbrahim Erkal için dua ettiler
YEREL

İBRAHİM ERKAL İÇİN DUA ETTİLER
Aras Nehri Karların erimesi sonucu yükseldi
YEREL

ARAS NEHRİ KARLARIN ERİMESİ SONUCU YÜKSELDİ
5 günde 4 program
YEREL

5 GÜNDE 4 PROGRAM
Erzurum'da kayıp 2 kız bulundu
YEREL

ERZURUM'DA KAYIP 2 KIZ BULUNDU
Aydemir gençlere seslendi
YEREL

AYDEMİR GENÇLERE SESLENDİ
Olur ve Oltu İlçelerinde kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL

OLUR VE OLTU İLÇELERİNDE KURSİYERLER SERTİFİKALARINI ALDI
Ilıcalı'nın Tramvay Projesine Bakan Arslan'dan destek
YEREL

ILICALI'NIN TRAMVAY PROJESİNE BAKAN ARSLAN'DAN DESTEK
Aziziye'den Digor'a kardeşlik köprüsü
YEREL

AZİZİYE'DEN DİGOR'A KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Çelebi, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

ÇELEBİ, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
7 yıl süren küskünlük sona erdi
YEREL

7 YIL SÜREN KÜSKÜNLÜK SONA ERDİ
Milletvekili Deligöz'den son sürat referandum çalışmaları
YEREL

MİLLETVEKİLİ DELİGÖZ'DEN SON SÜRAT REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Kayıp işçi bulanamıyor
YEREL

KAYIP İŞÇİ BULANAMIYOR
Diş sararması en çok neden meydana gelir?
YEREL

DİŞ SARARMASI EN ÇOK NEDEN MEYDANA GELİR?
EN ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı
GÜNDEM

DİYARBAKIR’DA TÜNEL KAZAN TERÖRİST YAKALANDI

 1
  • 2 AK Parti konvoyuna saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
  • 3 'Bütün kepazelikleri gördük derken şimdi de bu çıktı'
  • 4 'Eroinman bebek' kurtuldu!