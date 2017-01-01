Türkiye sandık başında

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MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde sandık başına yöresel kıyafetlerle giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Mardin'de, saat 07.00'den itibaren oy verme işlemlerinin başlamasıyla seçmenler sandık başına gitti. Artuklu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandıkta oy kullandı.

Üzerilerinde rengarenk elbiseleri ve puşileri bulunan vatandaşlar, sandık görevlilerinden aldıkları zarf ve oy pusulalarıyla oylarını verdi.

Mahalle sakini 77 yaşındaki Abdulkadir Bağış, halk oymasına ilişkin seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Devletimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bu önerilen sistem çok güzel bir sistem. Bu seçimin ülkemize ve milletimize huzur getirmesini diliyorum." dedi.

Abdulaziz Ataözcan Bağış da oy kullanmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.