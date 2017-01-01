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Türkiye sandık başında

16 Nisan 2017 Pazar, 09:20
Türkiye sandık başında

BURSA (AA) - Anayasa değişikliği için oy verme işleminin 08.00'de başladığı illerden Bursa, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te seçmenler sıraya girdi.

Kentin 17 ilçesindeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı. Sandık görevlileri, oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.

Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların okullara girişine izin verildi. Listelerden isimlerini kontrol eden ve daha sonra sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek, erken saatlerden itibaren oy kullanmaya başladı.

- Eskişehir

Anayasa değişikliği halk oylaması için Eskişehir'de vatandaşlar sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

İl genelindeki 14 ilçedeki okullarda kurulan sandıklardaki görevliler, görev yapacakları okullara giderek hazırlıklarını yaptı.

Sandık görevlileri, oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı. Hazırlıklarının ardından saat 08.00 itibarıyla vatandaşların okullara girişine izin verildi.


Sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, hazırlanan bölüme geçerek, oy kullanmaya başladı.

Bu arada, Deliklitaş Mahallesi Muhtarı Hüsnü Petek, torunu Hüsnü Sina Petek (7) ile benzer elbiseleri giyerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Cezaevleri dahil bin 912 sandıkta 636 bin 61 seçmen 17.00'ye kadar oy kullanacak.

- Yalova

Yalova'da seçmenler, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için 08.00 itibariyle sandık başına gitti.

Kenttin 6 ilçesinde kurulan 463 sandıktaki görevliler sabahın erken saatlerinde okullarına giderek hazırlıklarını yaptı. Sandık görevlileri oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı. Yalova merkezde bulunan Atatürk İlkokulu önünde saat 08.00 öncesinde sıraya giren vatandaşlar, kapıların açılmasıyla oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi.

Okulda görev yapan Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Süleymanbey Mahallesi Muhtarı Mustafa Kandemir, sabahın erken saatleri itibariyle katılımın yoğun olduğunu söyledi. Kandemir, muhtarlar olarak seçmenlere oy kullanacakları yer konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

Öte yandan 93 yaşındaki Emine Erus da sabahın erken saatlerinde Atatürk İlkokulu’na giderek oy kulananlar arasındaydı.

- Bilecik

Bilecik'te, halk oylamasında oy kullanma işlemleri öncesinde sandık başında görevliler, ''üye yemini'' ederek görevlerine başladı.

Oy kullanma merkezleri olan okullarda sandık başkanı tarafından oluşturulan sandık kurulunun yemininin ardından oy verme işlemi başladı.

Sandık başkanı, ''Hiçbir tesir altında kalkmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.'' diye yemin etti.

Yemin töreninin ardından sandık başına geçen vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

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